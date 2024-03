Ecovacs lance de nouveaux robots tondeuses sans câble périphérique

Le printemps est là, et la pelouse (re)commence à pousser. Et alors que certains songent à s'équiper d'un robot pour échapper à la corvée de la tonte du gazon, Ecovacs ajoute deux nouveaux modèles à sa gamme GOAT de robots tondeuses. On retrouve ainsi le GOAT G1-800 en gris et blanc ainsi qu'un tout nouveau robot premium GOAT G1-2000 fourni avec un garage.