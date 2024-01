CES 2024 : Aiper présente une tondeuse robotisée avec configuration simplifiée du périmètre de tonte

« En se localisant, le robot tondeuse utilise le positionnement cinématique en temps réel (RTK) et un système de navigation inertielle (INS) pour fonctionner comme un système GPS embarqué offrant une précision centimétrique sur l'ensemble du terrain », explique le constructeur.

À cela s'ajoute une lame adaptative, qui utilise une structure de disque de coupe à quatre maillons et une conception de suspension à ressort, pour des rotations avant et arrière adaptées à tous les terrains. De cette manière, le constructeur promet également (et heureusement) une tonte impeccable.