Le petit frère du Dreame A1 est une bonne surprise : si nous étions un peu fâchés avec le logiciel de son grand frère l’année dernière, on peut constater que la détection d’obstacles ne force plus le robot à « oublier » qu'une petite partie de la pelouse qu'on pourra passer au coupe bordure. On regrette toujours l’absence d’une caméra pour détecter les obstacles les plus petits, mais avec son prix contenu, on ne peut pas trop lui en vouloir. Le Mova 600 est donc un choix très correct si vous ne voulez ou ne pouvez pas utiliser une tondeuse à base de positionnement satellite RTK sur petit terrain.

Mais qui dit prix réduit dit économies, et si une grande majorité d’entre nous peuvent se passer de fonctions avancées comme la hauteur de coupe motorisée, l’autonomie ultra réduite de 50 minutes limite ce robot à une tonte d’environ 150m2 en une charge, ce qui est vraiment trop peu : même si vous possédez un petit jardin, une si petite batterie va « cycler » rapidement et sa durée de vie sera réduite. Heureusement, il est possible de changer facilement la batterie.