Contrairement à la plupart des ventilateurs colonnes qui ont la réputation d'être des appareils plus bruyants, le Dreo Tower Fan Nomade One Smart Wifi se distingue par un faible niveau sonore de 28 dB seulement. De quoi séduire les plus indécis ! Côté performance, il propulse un flux d'air frais jusqu'à 10,3 mètres avec un balancement à 90° et 4 vitesses réglables pour une ventilation des plus confortables au fil de la journée. Du haut de ses 92 cm et son design effilé, il trouve facilement sa place dans une pièce de vie ou une chambre, et ses 4 kg permettent de le transporter aisément d'une pièce à l'autre.

Pour le piloter, à vous de choisir l'option qui vous correspond le mieux. Directement sur la tête du ventilateur (panneau de commandes LED) ou avec la télécommande bien installé sur le canapé. Et pour un pilotage encore plus précis, les plus connectés d'entre vous aimeront naviguer sur l'appli de Dreo et maîtriser la température environnante depuis leur smartphone.

Pour un usage plus sain, sans poussière ni acariens, le Dreo se démonte facilement pour accéder à la grille qui se nettoie directement sous l'eau du robinet. Malin !