Le qualificatif de « puissant » diffère selon les ventilateurs. Le ventilateur de table plus compacts a l’avantage d’être peu encombrant et semble parfait pour rafraîchir une personne. Les formats « tour » et « sur pied » sont plus performants, adaptés pour rafraîchir de petites pièces et relativement silencieux. Enfin, les brasseurs d'air sont souvent les plus efficaces et peuvent déplacer de grandes quantités d’air. Selon le type d’appareil, le jugement porté sur la performance n’est donc pas le même.

Pour être qualifié de puissant, un ventilateur doit déplacer une quantité d’air suffisamment grande. Il s’agit du débit d’air, exprimé en m3 d’air déplacé par minute. Plus la valeur est élevée, plus le ventilateur est considéré comme puissant.

Si vous choisissez un ventilateur de table ou de sol, un débit de 15 m3/min est suffisamment fort pour rafraîchir parfaitement une personne. En revanche, pour les autres types de ventilateur (sur pied/format tour ou colonne), plus adaptés au rafraîchissement d’un lieu, tout dépend de la surface. Si votre ventilateur émet un débit d’air compris entre 100 et 150 m3/min. pour une superficie de 20 à 30 m², vous pouvez le considérer comme performant. Plus globalement, comptez un débit d’air de 5 m3/min par m² de surface pour un rafraîchissement élevé.