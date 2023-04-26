Comment nous avons sélectionné ces purificateurs ?

Nous avons passé en revue plus de vingt modèles disponibles en France entre avril et mai 2026 pour retenir cette sélection de 6 purificateurs d'air. Nos critères d'évaluation :

CADR réel : débit d'air pur (en m³/h) annoncé par le fabricant, croisé avec les spécifications officielles et les tests indépendants

Qualité de filtration : vrai filtre HEPA certifié (H13/H14, norme EN 1822), présence d'un charbon actif, traitement des COV et du formaldéhyde

Niveau sonore : relevé en mode nuit, déterminant pour un usage en chambre

Coût total de possession : prix et fréquence de remplacement des filtres, calculés sur la base des tarifs de rechange officiels constatés en 2026

Disponibilité et prix stables : prix constatés en 2026 sur idealo.fr, Amazon, Darty, Fnac et sites officiels ; uniquement des modèles en stock neuf chez un revendeur officiel

Connectivité : application mobile, suivi de la qualité de l'air, assistants vocaux

Surface effective : cohérence entre le CADR annoncé et la surface réellement traitée (4 à 5 renouvellements d'air par heure)