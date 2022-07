Prime Day 2022 : les meilleures offres en direct

Chaque année, avec les soldes d'hiver et d'été, les French Days et le célèbre Black Friday, le Prime Day d'Amazon fait partie des événements e-commerce les plus attendus. Et pour cause, Amazon met chaque année les petits plats dans les grands avec un véritable déluge de promotions sur la majeure partie de son site. Mode, beauté, maison, culture et bien entendu high-tech, toutes la catégories de produits profitent des plus belles promotions qu'il est possible de voir sur Amazon.

Une nouvelle fois, le géant américain du e-commerce lance son Prime Day au beau milieu des soldes d'été. L'édition 2022 aura donc lieu les 12 et 13 juillet. Pas moins de 48h durant lesquelles, les ventes flash vont s'enchainer avec des prix cassés sur les plus grandes marques high-tech (Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Sony, etc…) Une opération commerciale immanquable qui permet de profiter de très bonnes affaires avec des réductions pouvant atteindre jusqu'à moins 70%. En plus des prix cassés, Amazon propose cette année des codes promos exclusifs pour faire encore un peu plus chuter le montant de votre panier !