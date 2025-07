Le choix de votre Fire TV dépendra principalement de votre configuration télé et de vos usages.

Le Fire TV Stick HD est le plus basique : parfait pour les écrans Full HD et une navigation classique.

Le Fire TV Stick 4K ajoute la compatibilité avec l’Ultra HD, le HDR10+ et le Dolby Vision : un choix de prédilection pour les TV 4K.

Le Fire TV Stick 4K Max, plus récent, bénéficie d’un meilleur processeur et du Wi-Fi 6, rendant l’ensemble plus rapide et fluide, notamment pour les gros consommateurs de streaming.

Enfin, le Fire TV Cube, à 109,99 € (l’unique exception à plus de 100 € dans notre sélection), est un hybride entre une Fire TV et une enceinte Alexa. Il se commande entièrement à la voix, sans télécommande, et peut même contrôler des équipements domotiques via infrarouge ou HDMI-CEC. Si vous souhaitez une expérience haut de gamme et mains libres, c’est le choix idéal.

Quel que soit le modèle choisi, toute la gamme est compatible avec Alexa, supporte des dizaines de services de streaming et bénéficie d’un rapport fonctionnalités/prix remarquable. Grâce aux remises Prime Day, vous pouvez accéder à la meilleure expérience multimédia sans dépasser les 50 €, sauf pour le Cube.