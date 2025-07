Ce deuxième jour du Prime Day est souvent le plus intense. Amazon connaît désormais les best-sellers de la première vague et ajuste les remises en conséquence. Résultat ? De nombreuses offres reviennent, parfois encore plus intéressantes, et des produits jusqu’ici absents réapparaissent soudainement en promotion. On note cette année un fort engouement pour les accessoires connectés, les smartphones milieu de gamme, les SSD et les aspirateurs robots. Mais attention, la logique du “first come, first served” est plus que jamais valable. L’algorithme d’Amazon ne fait pas de sentiment : un panier oublié est une opportunité ratée.

Ce dernier jour est aussi propice à des bundles et promotions croisées, comme des Fire TV Stick vendus avec des enceintes Echo à prix cassés. Notre conseil ? Rafraîchissez régulièrement vos listes de souhaits, et surveillez les offres flash. Ce sont elles qui permettent parfois de faire les plus belles économies. Prime Day, c’est une expérience d’achat nerveuse, rapide, presque un jeu… avec à la clé, de vraies économies si l’on est réactif.