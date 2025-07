Une machine puissante, compacte et lumineuse pour les pros et les étudiants. À l’occasion du Prime Day, Amazon casse le prix du Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8, affiché à 599,99 € au lieu de 999,99 €. Un bon plan rare pour un PC portable aussi bien équipé, avec écran OLED, Ryzen 7, 16 Go de RAM et 1 To de SSD.