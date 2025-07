Son design léger, ses coussinets moelleux et son étui souple inclus en font un allié de choix au quotidien ou en déplacement. Grâce à une autonomie de 30 heures, vous pouvez l’utiliser plusieurs jours sans avoir à le recharger. Il est aussi compatible avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, ainsi qu’avec iOS et Android via Bluetooth multipoint.