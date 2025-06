Si la Yuka Mini est l’une des tondeuses robot de dernière génération les plus abordables, Mammotion a chargé sa boîte de tous les accessoires possibles : le support d’antenne peut être planté en terre, vissé à la verticale ou à l’horizontale, et de grosses chevilles métalliques sont memes fournies pour l’installation ! Vous souhaitez poser l’antenne très loin de la base de recharge ? Aucun problème, Mammotion fournit même un second adaptateur secteur pour alimenter l’antenne de façon indépendante !

Ce tableau serait complètement idyllique si Mammotion n’avait pas fait preuve de pingrerie en limitant le câble d’alimentation de la base à trois mètres.

L’installation a été un peu laborieuse sur notre modèle de test : entre l’absence de tutoriel de démarrage, une notification de mise à jour à faire qui revenait en bloquant la poursuite de l’installation jusqu’à ce que nous relancions l’application, ou le fait qu’il faille appairer et installer l’antenne séparément du robot, là encore, on sent que le Yuka Mini a été créé par des geeks, pour des geeks. Pour le reste, vous commencez à connaître le principe : tous les robots font pareil : on tourne son téléphone en mode paysage, il devient une sorte de manette de jeu, et c’est parti pour parcourir les limites de votre (ou vos) terrains. Là encore, pendant cette manœuvre, nous avons dû nous y reprendre à deux fois en raison d’un bug. Espérons que Mammotion mette de l'énergie dans le polissage de son application, car c'est plutôt digne d'une beta à ce stade.