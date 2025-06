Dès le déballage, on sent une formule très aboutie : deux boîtes contiennent respectivement le cylindre et la poignée, avec des compartiments distincts et clairement identifiables pour tous les accessoires qui permettent d’adapter cette serrure, quelles que soient les dimensions de la porte à équiper. Car oui, on voit d’emblée que l’ajout du cylindre à cette serrure connectée rajoute de la complexité, mais Nuki réussit à rendre l’expérience ludique et accessible.