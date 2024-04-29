En 2026, savoir quelle solution choisir pour protéger son domicile est devenu primordial. Et pour cause : plus de 217 000 personnes ont fait l'expérience d'un cambriolage l'an passé en France, soit un toutes les 3 minutes environ. Heureusement, on peut aujourd'hui se tourner vers une alarme de maison connectée pour s'assurer que tout aille bien chez soi en son absence. Voici notre avis sur Verisure, aujourd'hui le leader du domaine dans notre pays.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
- 35 années d'expérience.
- Protection contre les brouilleurs.
- Excellent service client.
- Nombreux services en option.
- Non compatible avec Alexa ou Google Assistant.
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Le marché de la télésurveillance résidentielle est florissant : il a généré en 2023 un chiffre d'affaires de plus de 608 millions d'euros. La plupart des systèmes d'alarme propose à leurs clients une nouvelle expérience avec un contrôle à distance via une application mobile et permettent de réagir efficacement en cas de problème. Ils s'adaptent à tous les besoins, quelle que soit la taille du logement.
Permettant à ses clients de télésurveiller leurs habitations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Verisure est connu pour son accompagnement de qualité. Que vaut son alarme connectée ? On répond à cette question dans cet avis.
Présentation de Verisure
Lancée en Suède en 1988 et nommée Securitas Direct avant de prendre son nom actuel, l'entreprise Verisure est aujourd'hui établie en Suisse. Concurrente de fournisseurs comme Homiris, cette entreprise est spécialisée dans la protection des particuliers mais aussi des professionnels. Installée en Europe mais aussi en Amérique Latine, on la retrouve dans 17 pays en tout.
Avec plus de 5,1 millions de clients dont plus de 650 000 dans l'Hexagone, l'entreprise Verisure repose sur plus de 28 000 collaborateurs. Elle se targue notamment d'avoir eu, sur la dernière décennie, un taux de croissance annuel de 20%. Verisure met l'innovation et l'expérience des clients à l'honneur et a créé dès le début des années 2000 son premier système de télésurveillance sans fil.
L'an passé, en 2023, le système Verisure été élu "Produit de l'année". Il a également obtenu le premier "Prix de la maison" décerné par Maison & Travaux. Verisure dispose de la certification de qualité APSAD du Centre National de Prévention et de Protection.
Cambriolages, les régions les plus touchées
Selon les données de l'INSEE, les départements du Rhône, Isère, Bouches du Rhône, Vaucluse, Loire-Atlantique, la Gironde, le Val de Marne, Haute-Garonne, Gironde et bien sûr, Paris, sont particulièrement touchés par les cambriolages.
Verisure - Équipements et fonctionnalités
Verisure met à disposition des particuliers de nombreux équipements de sécurité.
Centrale d'alarme
Chargée de centraliser les informations provenant des différents détecteurs et de signaler à l'équipe de télésurveillance toute intrusion, la centrale d'alarme Verisure est essentielle dans un système de sécurité. Plutôt petit en taille (17,4 x 10,2 cm) et en poids (390 g), ce dispositif sans fil a été pensé pour être installé loin des regards indiscrets et fonctionne 24 heures sur 24.
La centrale d'alarme Verisure possède plusieurs points forts :
- Elle peut communiquer sur différents canaux : Ethernet, WiFi, 4G, 3G, 2G.
- Elle intègre une carte SIM (les frais sont inclus dans l'abonnement Verisure).
- Elle est protégée contre le sabotage et dispose d'une fonction anti-brouillage GSM.
- Elle inclut une batterie de secours avec une autonomie de 24 heures.
En cas d'alerte, le délai de traitement est de 10 secondes. La centrale informe le service de télésurveillance Verisure. Ce dernier avertit le client ainsi que ses contacts de proximité et procède à une levée de doute en cherchant des preuves d'intrusion (écoute des micros, vérification des caméras, etc.). Si l'infraction est prouvée, l'équipe Verisure peut dépêcher un agent de sécurité, contacter les forces de l'ordre ou actionner un dispositif, tel que le brouillard anti-cambriolage.
Capteurs et autres éléments du kit
Pour les particuliers, Verisure propose deux kits :
- L'offre Verisure Initiale inclut une centrale d'alarme, un lecteur de badges doté d'une sirène de 105 décibels et d'un interphone, trois badges d'accès, un détecteur de mouvements avec un capteur photo HD, un détecteur de chocs et d'ouverture et une caméra Arlo Pro 4 avec vision HD à 130°, de jour comme de nuit, à l'extérieur comme à l'intérieur. L'entreprise ajoute à ces équipements une plaque et des stickers pour dissuader les intrus.
- L'offre Verisure Optimale ajoute au matériel précédent un second détecteur de mouvements, un second détecteur de chocs et d'ouverture, un générateur de brouillard ainsi que 3 badges d'accès supplémentaires.
Il est possible d'ajouter des packs de protection sur mesure, incluant 2 à 4 équipements en plus.
Compatibilité
Le matériel fourni par Verisure peut être contrôlé via une application mobile dédiée, My Verisure. Pour l'heure, il n'est pas possible de contrôler le système de télésurveillance Verisure via un autre dispositif, tel qu'Alexa ou Google Assistant.
Verisure - Tarifs, formules et garanties
Le système de télésurveillance Verisure peut s'adapter aussi bien aux besoins d'un professionnel que d'un particulier (sur une superficie de 15 à 800 m2). Ce dernier peut opter pour deux offres, Verisure Initiale et Verisure Optimale, dont nous avons détaillé le contenu plus haut.
Chaque domicile ayant une configuration différente, les tarifs de Verisure varient grandement. Les clients sont invités à demander un devis (gratuit et sans engagement). Dans tous les cas, il faut compter :
- Le prix de l'équipement.
- Des frais d'installation.
- Un abonnement pour la télésurveillance ainsi que la maintenance du matériel (la télésurveillance est optionnelle pour les particuliers). L'engagement est de 12 mois pour les particuliers.
Plusieurs services sont également en option chez Verisure :
- La fourniture et le remplacement des piles et des batteries.
- Le déclenchement de la machine à brouillard par l'équipe de télésurveillance.
- L'envoi d'un agent de sécurité pour lever le doute sur intrusion (cette option dépend de la localisation du logement).
Verisure propose la tarification suivante :
- À partir de 199€ HT pour l’installation & la mise en service du matériel*
- À partir de 34,90€ TTC/mois pour l’abonnement aux services de maintenance et de télésurveillance**
Notez que le matériel est garanti durant toute la durée du contrat souscrit. Une offre "Satisfait ou Remboursé" d'un mois est également prévue.
*Installation et mise en service du matériel inclus au sein des offres Verisure Sécurité Start, Sécurité Start Pro et Sécurité Primo-Accédant à partir de 199€ HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399€ HT avant remise, déduction faite de la remise de 200€ HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’abonnement mensuel associée à l’offre sélectionnée demeure à la charge du client. Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10% pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, et à défaut d’une TVA à 20%.
**Abonnement mensuel à partir de 34,90€ TTC par mois pour l’offre Verisure Sécurité Primo-Accédant. Le tarif de l’abonnement mensuel tient compte de la souscription au service (optionnel pour les particuliers) de télésurveillance. Le prix de l’installation et de la mise en service du matériel inclus au sein de l’offre Sécurité Primo-Accédant demeure à la charge du client : à partir de 199€ HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399€ HT avant remise, déduction faite de la remise de 200€ HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’offre Sécurité Primo-Accédant est réservée à tout consommateur primo-accédant, défini comme toute personne physique n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant la signature de l’attestation sur l’honneur. Un primo-accédant peut être soit un locataire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans ; soit un propriétaire d'une résidence secondaire. Avant tout souscription du contrat, le client devra justifier de sa qualité de primo-accédant en complétant et signant une attestation sur l’honneur dont le modèle sera fourni par Verisure. Cette offre est disponible uniquement en France métropolitaine, auprès du service Télévente, joignable au numéro de téléphone 09 72 67 00 07 (prix d’un appel local).
Verisure - Comment se déroule l'installation ?
L'installation d'un système d'alarme Verisure suit plusieurs étapes.
Quel temps d'installation ?
L'installation d'une alarme sans fil Verisure ne comprend aucun travaux. Elle est réalisée en plusieurs étapes :
- Une fois la demande en ligne complétée par le client, l'équipe Verisure envoie un technicien sur place pour évaluer les besoins et proposer un devis détaillé.
- Si le devis est accepté, le matériel est installé dans les 48 heures. L'installation et la configuration du dispositif prend 3 heures en moyenne. Ce temps comprend également une formation du client. Le technicien Verisure vérifie également que la connexion avec le service de télésurveillance est bien établie.
Quelle personnalisation possible ?
L'une des forces de Verisure est que son dispositif peut s'adapter à la plupart des besoins. Il est, en effet, possible, en plus des packs proposés, d'ajouter du matériel selon la taille du logement à protéger.
L'application mobile My Verisure offre également d'autres possibilités : protection totale ou partielle, configuration de badges et de profil, mode vacances, etc.
Maintenance
La centrale d'alarme fournie par Verisure fonctionne grâce à une batterie qui possède 24 heures d'autonomie en cas de panne d'électricité. Si le courant est coupé, la centrale envoie une alerte à l'équipe de télésurveillance : cette dernière indique alors au client les mesures à prendre.
Le reste du matériel fonctionne avec des piles : leur durée, de plusieurs années, varie cependant en fonction de chaque utilisation. La maintenance des appareils est simple et peut être réalisée par le client. Verisure demande notamment à ce que le champ des équipements ne soit pas obtrué et à ce que l'utilisateur ne démonte pas le matériel. Il est aussi recommandé de ne pas utiliser d'eau ou de détergent sur les appareils.
En cas de dysfonctionnement, l'équipe de maintenance prend contact avec le client dans les plus brefs délais. Il est aussi possible d'appeler l'assistance Verisure en cas de doute.
Verisure - En pratique, comment fonctionne le système d'alarme ?
Le système d'alarme Verisure est plutôt simple à prendre en main.
Utilisation de l'app
L'application mobile My Verisure permet :
- D'activer ou de désactiver l'alarme à distance.
- De personnaliser la configuration des badges, des télécommandes ou de son profil utilisateur.
- De choisir une protection partielle ou totale (en journée ou de nuit) et mettre en place des routines.
- De planifier un mode vacances.
Un bouton SOS My Verisure permet d'alerter l'équipe de télésurveillance en cas d'urgence.
Comment activer/désactiver l'alarme ?
L'utilisateur peut activer l'alarme :
- Via le bouton lecteur de badges.
- Via la télécommande.
- Via l'application My Verisure, en choissisant le mode "Total".
À l'inverse, le système Verisure peut être désactivé :
- En passant un badge authentifié sur le lecteur.
- En cliquant sur le bouton "Désactiver" sur l'application mobile.
- En appuyant sur le bouton prévu à cet effet sur la télécommande.
Efficacité du système
Verisure mesure régulièrement la satisfaction de ses clients au moyen de questionnaires. Sur le site, les derniers chiffres Qualimétrie publiés datent un peu (2016), mais restent tout de même excellents :
- L'installation est notée 9/10 et la maintenance 9,2/10.
- L'efficacité de la télésurveillance est notée 8,2/10.
Autre preuve de la bonne réputation du service, sur Trustpilot, Verisure France obtient la note de 4,1/5. La société a également un partenariat avec Avis Vérifiés, sur lequel il est noté 4,2/5, ainsi qu'avec le site Custplace, sur lequel il a obtenu la moyenne de 4,5/5. Si l'on en croit les avis publiés, Verisure est reconnu pour son professionnalisme, son efficacité et sa réactivité.
Sécurité
Plusieurs mesures sont prises par Verisure pour sécuriser les données de ses utilisateurs :
- Sur l'application, il est possible de se connecter par mot de passe, reconnaissance faciale ou biométrique.
- Les sessions expirent automatiquement.
- L'administrateur peut créer des comptes utilisateurs et des contacts de proximité, et gérer ou supprimer les droits liés comme il l'entend.
- La société n'accède pas aux images demandées via l'application.
Verisure - Assistance Client
L'assistance Verisure a été élue "Service client de l'année 2024" dans la catégorie "Alarmes et télésurveillance". Ce service est reconnu, entre autres, pour sa réactivité et son écoute. Il peut être contacté à tout moment, et ce, de différentes manières :
- Par téléphone.
- Par email.
- Via l'application.
- Par message via l'espace client.
Le service commercial est, quant à lui, disponible par chat ou téléphone du lundi au vendredi de 8 à 20h et le samedi de 9h à 19h.
Avec son dispositif de sécurité élu "produit de l'année", la société Verisure est leader en France sur le marché des alarmes avec télésurveillance 24/7. Modulable et certifié APSAD, son système est notamment composé : d'une centrale d'alarme, d'un lecteur de badges, d'une sirène, de détecteurs et de caméras. Sur devis, l'alarme Verisure s'adapte aussi bien aux besoins des professionnels que des particuliers et peut être installée dans les 48 heures suivant la signature du contrat. Elle peut être contrôlée à distance via une app dédiée.
- 35 années d'expérience.
- Protection contre les brouilleurs.
- Excellent service client.
- Nombreux services en option.
- Non compatible avec Alexa ou Google Assistant.
Quel est le budget moyen pour une alarme Verisure ?
Cela dépend de plusieurs critères (configuration, superficie du domicile, etc.). En plus de l'abonnement, il faut prévoir entre 200 et 1000 euros de matériel et de frais d'installation.
Est-on propriétaire du matériel installé par Verisure ?
Les alarmes Verisure sont, dans la grande majorité, proposées à l'achat. Dans ce cas, l'équipement, une fois mis en place, devient la propriété du client. En cas de location, il faut rendre le matériel en fin de contrat.
L'équipe Verisure peut-elle appeler la police ?
Oui, mais seulement si le doute est levé (grâce à une écoute de l'interphone ou la visualisation d'images). L'article L. 613-6 du Code de la sécurité intérieure impose, en effet, aux services de télésurveillance une vérification avant d'appeler les secours.