Verisure propose la tarification suivante :

À partir de 199€ HT pour l’installation & la mise en service du matériel *

À partir de 34,90€ TTC/mois pour l’abonnement aux services de maintenance et de télésurveillance **

Notez que le matériel est garanti durant toute la durée du contrat souscrit. Une offre "Satisfait ou Remboursé" d'un mois est également prévue.



*Installation et mise en service du matériel inclus au sein des offres Verisure Sécurité Start, Sécurité Start Pro et Sécurité Primo-Accédant à partir de 199€ HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399€ HT avant remise, déduction faite de la remise de 200€ HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’abonnement mensuel associée à l’offre sélectionnée demeure à la charge du client. Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10% pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, et à défaut d’une TVA à 20%.