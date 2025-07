Le secteur de l'aspirateur laveur est en pleine explosion ces derniers mois, et de nombreuses marques essaient de tirer un peu la couverture à elles, comme Dreame ou Roborock qui ont récemment lancé différents modèles de très bonne facture pour se faire une place dans les foyers. Tineco n'allait pas rester les bras croisés, et après la réussite qu'a constitué le Floor One S7 Pro, le constructeur revient en 2025 avec un nouveau modèle, le Floor One S9 Artist, un nouvel aspirateur (très) haut de gamme « conçu pour un style de vie moderne » selon la communication de la marque. Rien que ça !

Nouveau design bien plus travaillé, puissance impressionnante et lavage du rouleau à 85°C, le Tineco Floor One S9 Artist regorge de nouvelles capacités pour améliorer le nettoyage de la maison. Mais qu'en est-il dans les faits ? Nous avons pu essayer l'aspirateur balai durant plusieurs jours, et le mettre au défi de rendre notre carrelage plus propre et brillant. Alors, promesse tenue ?