Le secteur de l'aspirateur robot ressemble assez à celui du smartphone il y a encore une bonne dizaines d'années. Les constructeurs ne cessent de progresser, d'inventer et de proposer de nouvelles fonctions censées ici nous faire gagner plus de temps, laver plus efficacement le sol ou encore prendre soin de nos objets. Il faut innover pour exister.

La marque 3i, méconnue en France face aux mastodontes que sont Roborock, Dreame et Ecovacs, propose donc avec le S10 Ultra son robot haut de gamme accompagnée d'une nouveauté encore jamais-vue : le recyclage de l'eau sale et le remplissage automatique du réservoir d'eau propre. L'idée du constructeur : faciliter encore un peu plus l'entretien de l'appareil pour un nettoyage vraiment sans efforts et entièrement automatisé.

En voilà une idée loin d'être idiote. Le remplissage et vidage des réservoirs d'eau peut rapidement être rébarbatifs, surtout si vous utilisez votre aspirateur au quotidien sur une grande surface. La marque a-t-elle réussi son coup, et l'aspirateur robot est-il à la hauteur de ses ambitions ?