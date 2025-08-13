Le S10 Ultra est un aspirateur robot vraiment pas comme les autres, avec sa station massive qui dispose d'un système de recyclage de l'eau sale. Une innovation inédite qu'il nous tardait de tester dans les moindres détails.
Le secteur de l'aspirateur robot ressemble assez à celui du smartphone il y a encore une bonne dizaines d'années. Les constructeurs ne cessent de progresser, d'inventer et de proposer de nouvelles fonctions censées ici nous faire gagner plus de temps, laver plus efficacement le sol ou encore prendre soin de nos objets. Il faut innover pour exister.
La marque 3i, méconnue en France face aux mastodontes que sont Roborock, Dreame et Ecovacs, propose donc avec le S10 Ultra son robot haut de gamme accompagnée d'une nouveauté encore jamais-vue : le recyclage de l'eau sale et le remplissage automatique du réservoir d'eau propre. L'idée du constructeur : faciliter encore un peu plus l'entretien de l'appareil pour un nettoyage vraiment sans efforts et entièrement automatisé.
En voilà une idée loin d'être idiote. Le remplissage et vidage des réservoirs d'eau peut rapidement être rébarbatifs, surtout si vous utilisez votre aspirateur au quotidien sur une grande surface. La marque a-t-elle réussi son coup, et l'aspirateur robot est-il à la hauteur de ses ambitions ?
Design et fabrication : un monstre qui prend ses aises dans votre maison
Je reçois des aspirateurs robot à mon domicile depuis plusieurs années, et je n'avais jamais eu de vraies difficultés à les monter dans mon appartement. Bien sur, au fil des années, les petits aspirateurs robot tout simples se sont accompagnées de stations de nettoyage et d'entretien et font maintenant entre 15 et 18 kg en moyenne. Le 3i S10 Ultra explose toutes ces dimensions avec une hauteur de 60 cm, une longueur de 47 cm et un poids de 28 kg.
Jamais on ne m'avait livré un aspirateur robot sur palette. Jamais je n'ai eu non plus à devoir le sortir de sa boite dans la cage d'escalier et appeler mon mari à l'aide tellement l'appareil était aussi lourd que peu pratique à saisir (il manque vraiment des poignées sur les bords). Je ne vous raconte pas ma vie pour le plaisir, mais bien pour vous mettre en garde : le S10 Ultra est ultra-volumineux. Il faut être deux pour le sortir au risque de prendre rapidement rendez-vous chez votre osthéopathe, et lui trouver une sacrée place pour l'installer dans votre logement. Chez moi, c'est ric-rac, et en plus 3i fait tout pour que l'objet se remarque.
Contrairement à un Saros 10, qui tente une approche design pour se fondre dans une décoration moderne, le S10 Ultra est davantage un aspirateur pour geeks des années 2000 avec ses LED sur le devant et ses capots transparents. Tous les (mauvais) goûts sont dans la nature me direz-vous, et vous aurez tellement raison.
L'installation n'est pas des plus simples, la faute à tout son système de filtration et de récupération de l'eau. Une fois la station débarrassée de ses plastiques, il vous faudra insérer le filtre à carbone et un petit récipient contenant les billes filtrantes. Ensuite, insérez le bidon de solution nettoyante gracieusement fourni par 3i dans le logement dédié. Dans notre cas, le capot ne se refermait pas complètement, et un bon coup de poing a suffi à débloquer la situation. Tout ça en impose, mais manque clairement de finitions.
Quasiment un litre de solution offert © Mathieu Grumiaux pour Clubic
L'aspirateur suit ces codes de design, avec son look de petite voiture tunée et son logement du capteur LiDAR impossible à éviter avec une telle protubérance et le plastique brillant sur le dessus. Encore une fois, on aime ou non (ici, c'est un grand non).
Plus que le design, je reproche davantage à cet aspirateur robot son manque de soin. Malgré un tarif qui dépasse allègrement les 1 000 euros, l'appareil ne fait pas vraiment premium, les matériaux sont basiques et l'assemblage correct, sans plus. On est loin des aspirateurs premium sortis ces derniers mois et qui justifient en partie leur prix élevé par une attention aux détails.
Aspiration : une puissance suffisante, mais des soucis de brosse
Le S10 Ultra de 3i ne brille pas vraiment par sa puissance d'aspiration. Alors que les constructeurs du secteur ne cessent de rivaliser pour afficher le plus gros chiffre possible, ce nouveau modèle ne propose « que » 13 000 Pa, une valeur que l'on retrouve désormais sur des appareils milieu de gamme.
Dans la pratique, le robot aspirateur fait exactement ce qu'on lui demande. Les poussières et miettes sont parfaitement ramassées au premier passage. Les poils d'animaux posent plus de difficultés à l'appareil, qui les traine bien souvent sur plusieurs centimètres avant finalement de les avaler. Passer à la puissance maximale corrige le défaut, mais c'est aussi se priver du mode IA et de l'adaptation automatique en fonction du niveau de saleté au sol.
Comme un aspirateur balai ou laveur, le S10 Ultra dispose à ce propos d'une lumière verte, projetée sur le sol pour permettre aux deux caméras de l'appareil de visualiser plus facilement le nombre de déchets au sol. Lors de nos essais, je n'ai jamais senti le robot aspirateur forcer son moteur autour du couchage du chien ou dans la cuisine, là où d'autres modèles s'activaient presque automatiquement à l'approche de ces zones volontairement chargées en déchets pour le test.
Pour le ramassage des poussières le long des murs et dans les coins, 3i a eu la générosité d'inclure non pas une, mais deux brosses latérales, qui ramènent les déchets vers la brosse principale et le conduit d'aspiration. Le plus est l'ennemi du bien dans ce cas, puisque ces deux brosses font malheureusement pires que mieux. Bien souvent, elles font virevolter les poussières sur les côtés, ou les étalent sur les zones fraichement nettoyées. Il n'est pas rare non plus que durant le nettoyage, les brosses n'étalent davantage les poils sur les zones humides lors des déplacements.
Enfin, l'aspiration des tapis n'est pas le point fort de cet aspirateur robot. Le S10 Ultra ne propose qu'un ramassage des poussières en surface, mais ne va pas plus loin. Après son passage, mon tapis a retrouvé à peine ses couleurs. Une déception pour un modèle premium. Je tiens à souligner tout de même le relevage automatique et immédiat du rouleau brosse une fois le tapis détecté, pas une goutte d'eau à signaler après l'utilisation.
Lavage des sols : le S10 Ultra livre une prestation sans fausse note
Passons au lavage des sols, et plus précisément à ce rouleau brosse qui est en passe de devenir le nouvel accessoire indispensable de tout aspirateur robot qui se respecte en 2025. L'eau propre est projetée sur le rouleau, et l'eau sale est récupérée dans un réservoir intégré à l'appareil grâce à une raclette placée à l'avant pour éviter d'étaler la saleté, comme le ferait un aspirateur avec serpillères confronté à des taches importantes.
Ni une, ni deux, j'ai lancé le S10 Ultra sur mon carrelage d'une fraicheur discutable à cause des traces de pattes et de chaussures mouillées par les jours de pluie en plein mois de juillet. Sur ces traces, le robot aspirateur de 3i offre un résultat tout simplement impeccable. La brosse, qui fait quasiment toute la surface de l'appareil, ne rate pas une trace et l'ajout de produit détergent aide bien à retrouver un sol propre et étincelant après le cycle, et qui ne colle pas pour parfaire le tableau. La brosse est de plus extensible sur le côté pour atteindre les plinthes, et le S10 Ultra fait preuve de minutie pour ne pas oublier le moindre millimètre entre le sol et le bord du mur.
Sur les taches plus délicates, notamment celles déjà bien incrustées, le S10 Ultra ne fait pas de miracle et il faudra plusieurs passages sur la dite-tache pour l'éradiquer une fois pour toutes. En ce qui concerne les traces plus fraiches, comme de la sauce renversée au sol, l'aspirateur robot s'en sort avec les honneurs et récupère le liquide rapidement sans l'étaler, grâce à son système de nettoyage permanent. Un vrai atout par rapport aux modèles avec serpillères.
Très efficace contre les taches liquides © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Navigation : attention aux meubles, ça peut cogner
Le S10 Ultra, avec son capteur LiDAR et sa caméra à l'avant, dispose d'un ensemble apparemment solide pour la navigation dans l'espace et la détection des objets. La première cartographie n'a demandé qu'une petite dizaine de minutes à tout casser, avec une précision remarquable pour un premier passage. Les meubles sont également ajoutés automatiquement, je n'ai rien eu à faire pour placer frigo, canapé ou autre table de salle à manger. L'aspirateur robot de 3i a aussi la particularité d'être rapide, avec un temps de nettoyage de mon appartement de 45 minutes montre en main, quand ses concurrents, lancés avec leurs modes IA respectifs, mettent une bonne heure pour exécuter la même tâche.
Lorsque l'appareil doit par contre se confronter à mon intérieur, le bas blesse. Dans la plupart des situations, le 3i S10 Ultra se débrouille bien et repère rapidement les objets au sol pour les contourner. Il peut aussi prendre des photos pour indiquer quel obstacle a été identifié, mais parfois son intelligence artificielle manque un peu de jugeote, et je me suis demandé pourquoi il a évité une zone apparemment vide. Probablement un reflet dans un meuble ou une bouteille au sol, vu l'endroit, mais impossible d'en savoir plus.
En règle générale le S10 Ultra est un robot assez discret et prudent, mais il peut lui arriver d'avoir quelques coups de colère qui se manifestent par des déplacements assez nerveux face aux obstacles. Mon lave-vaisselle peut en témoigner, ainsi que l'une de mes chaises, dans lesquels l'aspirateur robot a foncé sans aucune raison et brutalement.
Comme avec tous les aspirateurs robot équipés de caméra, ce dernier peut être utilisé comme une caméra de surveillance sur roues qui se déplace dans la maison. La qualité vidéo n'est pas exceptionnelle, mais cela peut avoir un intérêt si vous souhaitez vous rassurer lorsque vous êtes en vacances.
Entretien : plus besoin de le remplir en eau, ça aussi c'est automatique
Venons-en à la curiosité de ce S10 Ultra, et la raison pour laquelle cet aspirateur robot est accompagné d'une station de plus de 20 kg : son système de traitement de l'eau.
Concrètement, une fois le robot de retour à la base, l'eau sale du réservoir est chauffée à 90°C et distillée pour la débarasser des déchets qui pourraient s'y trouver. Via un procédé de condensation, l'eau maintenant propre et claire est envoyée vers le bac d'eau claire.
Un bac à eau propre que n'aurez jamais à remplir ! © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Autre fonction, facultative cette fois : la création d'eau propre grâce à l'humidité de votre pièce. Si celle-ci dépasse les 55 %, la station peut la transformer en eau, comme un déshumidificateur à raison de 100 mL/H selon les dires de la marque.
Est-ce que tout cette technologie vaut vraiment la peine ? En terme de confort, très certainement. En près de deux semaines de test, je n'ai jamais eu besoin de remplir le réservoir une seule fois. Entre le nettoyage de la brosse (efficace), ce système sans oublier le vidage du bac à poussières, le S10 Ultra de 3i est l'aspirateur robot le plus automatique qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à présent.
Tout cela s'accompagne de quelques défauts, à commencer par le bruit. Que cette station est bruyante. Durant le nettoyage de la brosse, évidemment, mais aussi lors de la distillation de l'eau. Aussi, lorsque le mode de déshumidification est activé, j'ai mesuré un niveau sonore constant de 46 dB. Cela parait peu, mais l'appareil est plus bruyant que mon ventilateur. C'est le premier modèle que j'ai du installer loin de mon salon, tant le bruit est présent.
On peut aussi pester contre le nombre de déchets présents dans la station, et qui ne sont pas évacués après le nettoyage du rouleau brosse. Même après quelques utilisations, c'est franchement dégoutant et il faut bien penser à nettoyer le plateau (amovible) tous les quinze jours à trois semaines pour éviter un amas trop important.
Si la brosse n'a plus la blancheur du début, la démonter de l'appareil est un jeu d'enfant. Retournez l'appareil, déclipsez la brosse et sortez-la de son logement. Vous pourrez ensuite la laver à la main et la faire sécher avant de la réinstaller.
Un dernier mot sur les accessiores : qu'ils sont chers. Le bidon de solution, propriétaire, est facturé 39,99€ sur Amazon. Impossible d'ajouter votre propre détergent adapté. Le kit complet avec un sac à poussières, une brosse de rechange ou encore un filtre, est à près de 80€. Pour les trois sacs à poussières, cela vous coutera 25€. La marque fait payer ses consommables au prix fort, c'est une donnée à avoir avant d'acheter : entretenir votre S10 Ultra vous coutera une petite somme au long de l'année.
Application : un logiciel qui a de la gueule, mais parfois un peu confus
3i a soigné la partie logicielle de son appareil, avec une application mobile éponyme à l'interface travaillée, séduisante et intuitive. Disponible sur iOS et Android, le logiciel ne réinvente pas la roue, mais se démarque par son thème sombre, qui rappelle le look affirmé de son aspirateur.
Pour le reste, on navigue dans l'archi-connu avec une page d'accueil affichant la carte d'étage (en 2D ou 3D, au choix), les boutons de modification de cette dernière et les boutons de mise en marche et de sélection des modes du robot. C'est ici que vous pourrez choisir entre un mode personnalisé, ou faire le choix du mode IA pour laisser l'appareil choisir la puissance d'aspiration nécessaire selon la saleté présente.
Le menu des options est aussi clair, et bien rempli en options diverses et variées pour activer la lumière verte, régler l'heure à laquelle la déshumidification de la pièce se met en route ou encore les différentes options dédiées aux animaux de compagnie. Il faut quelques minutes d'exploration pour savoir où se trouvent les options, mais chacune est correctement traduite et compréhensible.
Autonomie : un aspirateur robot bardé de technologies qui consomment de l'énergie
Si 3i indique que son S10 Ultra peut tenir environ trois heures en mode éco, j'ai préféré comme d'habitude tester l'autonomie à travers son mode de fonctionnement IA, qui utilise tous les capteurs à disposition pour le nettoyage le plus complet.
Après différents essais, le S10 Ultra tient deux heures avant de repartir à sa base. Rien d'exceptionnel donc. En désactivant l'IA et en optant pour un nettoyage plus classique, on atteint 150 minutes. Pour la recharge, comptez quatre heures pour passer de 0 à 100 %.
3i S10 Ultra : l'avis de Clubic
Le 3i S10 Ultra impressionne par son système de recyclage de l’eau, une première dans le secteur, qui automatise totalement l’entretien du robot et qui fonctionne comme attendu. Son efficacité au lavage est remarquable, notamment sur les salissures récentes, grâce à son rouleau brosse performant. L’aspiration reste correcte pour un usage quotidien, et l’autonomie dépasse les deux heures en mode intelligent. L'application est enfin soignée et accessible à tous.
Malgré ses qualités, le S10 Ultra souffre de plusieurs défauts importants. Son design massif et son poids de 28 kg compliquent l’installation et demandent une place folle dans la maison. Les brosses latérales dispersent parfois les déchets, et l’aspiration des tapis reste superficielle. La station est bruyante, spécialement lors de la distillation de l’eau, et demande un entretien régulier sous peine d’accumulation de saletés. L’aspirateur peut aussi se montrer maladroit dans certains déplacements malgré son équipement de navigation complet.
Avec un tarif dépassant les 1 000 euros, le 3i S10 Ultra est un robot qui a pour lui une réelle innovation qui facilite l'entretien au quotidien, mais se révèle un aspirateur robot tout juste correct lorsqu'il s'agit de ramasser les poussières et nettoyer le sol. On attendait mieux.
Fiche technique 3i S10 Ultra
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|13 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|2.5l
|Capacité du bac à eau
|3.2l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|2
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|65dB
|Autonomie
|180mn
|Capacité de la batterie
|5200 mAh
|Temps de charge de la batterie
|4H
|Batterie amovible
|Non
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Capteur ToF, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Modes de parcours
|Navigation en S
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Non
|Zigbee
|Non
|Hauteur
|600mm
|Largeur
|460mm
|Poids
|28.3kg
|Forme du robot
|Forme en "D"