Avec le H15 Pro FoamWash, Dreame innove dans le segment des aspirateurs-laveurs en introduisant un nettoyage à la mousse. La promesse : éliminer plus efficacement graisses, taches incrustées et mauvaises odeurs. Un concept intrigant qui mise sur l’innovation plutôt que la simple surenchère de puissance. Mais dans la pratique, ce nouvel appareil parvient-il à faire mieux que ses concurrents comme le Tineco One S9 Floor Artist ou le Roborock F25 ? Nous l’avons mis à l’épreuve plusieurs jours afin de savoir si la mousse offre vraiment une différence notable.
- Excellente puissance d’aspiration
- Entretien automatique et séchage à haute température
- Bonne autonomie
- Fonction mousse pas toujours utile
- Poids notable à l’usage
- Pas de LED frontale
- Tarif élevé
Dreame est un des principaux acteurs du marché des aspirateurs, qu’il s’agisse de robots, balais ou de laveurs. Avec le H15 Pro FoamWash, la marque introduit une technologie de lavage à la mousse active, censée offrir un nettoyage plus en profondeur et une meilleure hygiène.
La promesse est séduisante : remplacer le traditionnel mélange eau + détergent par une mousse dense qui capterait mieux les saletés et emprisonnerait les odeurs. Sur le papier, l’idée paraît pertinente, d’autant que Dreame accompagne cette innovation d’un moteur plus puissant, d’une meilleure gestion de l’eau et d’un cycle d’auto-nettoyage perfectionné.
Reste à savoir si cette approche fait réellement la différence dans l’usage quotidien. Le H15 Pro FoamWash est-il un simple H15 « gonflé » ou un vrai saut générationnel ? Réponse après plusieurs jours de tests.
Design et ergonomie : du sérieux, mais sans légèreté
Le Dreame H15 Pro FoamWash reprend les codes esthétiques du H15 Pro classique, avec une silhouette soignée et un design très « premium ». La finition gris anthracite et noire lui confère une allure moderne et robuste. L’ensemble respire la qualité, même si son poids de près de 5 kg se fait sentir sur les longues sessions.
L’appareil se compose de trois réservoirs : un pour l’eau propre (780 ml), un pour l’eau sale (700 ml) et un troisième dédié à la solution moussante. Ce dernier, à remplir environ une fois par mois, alimente le système de pulvérisation intégré à la tête. Dreame a bien pensé la disposition de ces éléments : le centre de gravité reste bas, ce qui aide à la stabilité et limite la fatigue au poignet.
L’écran LED à la base du manche affiche clairement la puissance, le niveau d’eau, le mode actif et l’état de la batterie.
Enfin, si la prise en main est confortable, l’absence de roues motorisées se ressent lors des déplacements prolongés et le poids de la bête peut fatiguer le bras et les épaules. L’appareil s’incline jusqu’à 180°, pratique pour passer sous les meubles. On regrette seulement l’absence de LED frontale, utile pour repérer poussières et salissures dans les zones sombres.
Aspiration : une puissance toujours au rendez-vous
Sous le capot, le H15 Pro FoamWash développe une puissance d’aspiration impressionnante de 23 000 Pa. En pratique, il ne déçoit pas : poussières fines, poils d’animaux, miettes et liquides sont avalés en un seul passage. Le capteur de saleté intégré ajuste automatiquement la puissance et le débit d’eau selon le niveau de crasse détecté, rendant le mode Auto particulièrement efficace au quotidien.
Les débris secs disparaissent sans effort, et le rouleau rotatif évite qu’ils ne se collent au sol humide. Sur carrelage, parquet ou vinyle, le résultat est homogène et propre. En revanche, le H15 Pro FoamWash reste bruyant : environ 75 dB en fonctionnement standard. Ce n’est pas assourdissant, mais perceptible dans un environnement calme. Un mode silencieux est bien disponible, mais il réduit nettement la puissance d’aspiration.
Lavage des sols : la mousse, une idée séduisante mais pas magique
C’est sur cette partie que Dreame introduit sa grande nouveauté : le lavage à la mousse. Par simple pression sur une gâchette située sur le manche, l’appareil projette une fine couche de mousse nettoyante juste devant le rouleau, censée désincruster plus efficacement les taches grasses ou sèches.
Sur le terrain, cette technologie séduit au premier essai. La mousse adhère bien au sol, décolle rapidement les saletés et laisse une sensation de fraîcheur. Sur les taches récentes (jus, café, sauce), le résultat est impeccable, le sol ressort sec et sans trace après quelques minutes.
En revanche, sur des taches plus tenaces, comme la graisse séchée, sauce tomate, terre, la différence avec un lavage classique reste modeste. La mousse aide, mais ne remplace pas un vrai nettoyage à l’eau chaude ou à la vapeur. Sur carrelage texturé ou joints encrassés, il faut parfois insister pour atteindre les interstices.
Le rouleau, large et motorisé, couvre une belle surface à chaque passage. Le balai bénéficie en outre d'une raclette qui s’abaisse automatiquement pour capturer les saletés en bordure. Sur parquet, l’humidité est bien maîtrisée et ne laisse aucun risque de gonflement. En revanche, sur carrelage, une quantité d'eau plus généreuse aurais probablement offert un nettoyage plus poussé.
Application : un suivi pratique, sans fonctions avancées
Le H15 Pro FoamWash est compatible avec l’application DreameHome, qui sert avant tout à suivre l’état de l’appareil. On y retrouve l’usure du rouleau, le niveau d’eau, la durée d’utilisation, la langue des annonces vocales ou encore la possibilité de lancer un cycle d’auto-nettoyage.
L’application permet aussi de régler manuellement la puissance d’aspiration et le débit d’eau selon le type de sol. En revanche, pas de contrôle à distance, contrairement au H15 Pro Heat ou au Roborock F25 Ultra. L’appli est donc utile, mais pas indispensable.
Autonomie : largement suffisante pour un grand logement
Dreame promet jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode Auto, et dans les faits, on atteint entre 45 et 50 minutes selon l’usage. En mode Turbo ou avec un usage intensif de la mousse, on descend plutôt à 30 minutes. Cela reste suffisant pour nettoyer un appartement ou un étage allant jusqu'à 80 m².
La recharge complète prend un peu plus de deux heures. La base fournie sert à la fois de station de charge et de support d’auto-nettoyage. L’ensemble est compact et bien conçu, même si le bruit du séchage du rouleau d'environ 75 dB peut être gênant.
Entretien : simple, automatique et hygiénique
C’est sans doute l’un des plus gros atouts du H15 Pro FoamWash. L’appareil dispose d’un cycle d’auto-nettoyage complet : il rince le rouleau, les conduits internes et la tête d’aspiration à 100ºC, puis déclenche un séchage à l'air chaud. Résultat : plus d’odeurs stagnantes, pas de moisissure, et un rouleau toujours prêt pour la prochaine utilisation.
Le réservoir d’eau sale se vide facilement et intègre un filtre à déchets solides amovible, pratique pour jeter les débris sans encrasser l’évier. Le rouleau se démonte en quelques secondes pour un nettoyage manuel. C’est simple, hygiénique et bien conçu : Dreame fait ici un sans-faute.
Test Dreame H15 Pro FoamWash : L'avis de Clubic
Le Dreame H15 Pro FoamWash est un aspirateur laveur abouti, capable d’assurer un nettoyage efficace et pratique au quotidien. Sa puissance d’aspiration, son autonomie confortable et surtout son système d’auto-nettoyage en font un appareil agréable à vivre.
La fonction “mousse” apporte un petit plus appréciable, notamment pour neutraliser les odeurs et renforcer la sensation de propreté, mais elle ne transforme pas vraiment l’expérience. On reste sur un bon laveur de sols, plus évolué que révolutionnaire.
Son poids et l’absence de LED frontale rappellent qu’il y a encore une petite marge de progression, mais l’ensemble reste très convaincant. Pour ceux qui recherchent un appareil puissant, hygiénique et simple à entretenir, le H15 Pro FoamWash coche clairement les bonnes cases.
- Excellente puissance d’aspiration
- Entretien automatique et séchage à haute température
- Bonne autonomie
- Fonction mousse pas toujours utile
- Poids notable à l’usage
- Pas de LED frontale
- Tarif élevé