Dreame est un des principaux acteurs du marché des aspirateurs, qu’il s’agisse de robots, balais ou de laveurs. Avec le H15 Pro FoamWash, la marque introduit une technologie de lavage à la mousse active, censée offrir un nettoyage plus en profondeur et une meilleure hygiène.

La promesse est séduisante : remplacer le traditionnel mélange eau + détergent par une mousse dense qui capterait mieux les saletés et emprisonnerait les odeurs. Sur le papier, l’idée paraît pertinente, d’autant que Dreame accompagne cette innovation d’un moteur plus puissant, d’une meilleure gestion de l’eau et d’un cycle d’auto-nettoyage perfectionné.

Reste à savoir si cette approche fait réellement la différence dans l’usage quotidien. Le H15 Pro FoamWash est-il un simple H15 « gonflé » ou un vrai saut générationnel ? Réponse après plusieurs jours de tests.