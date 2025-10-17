Laver son sol, c'est bien, mais le laver avec de la vapeur à 150°C, c'est encore mieux ! Le Roborock F25 Ultra promet de venir à bout de la moindre tache au sol, en utilisant la force si nécessaire.
- Lavage du sol super efficace
- Pilotable via l'application
- Roues motorisées pour une bonne maniabilité
- Réglages super simples avec l'application
- Câble détachable de la base
- Autonomie légère en mode vapeur
- Odeurs désagréables si le bac à eau sale n'est pas vidé à chaque usage
Le marché des aspirateurs laveurs est en plein essor depuis quelques années. Alors pourquoi se contenter de proposer les aspirateurs classiques que tout le monde propose ? Roborock suit ses concurrents et va plus loin, en proposant avec le Roborock F25 Ultra, un aspirateur qui nettoie à la vapeur, pour obtenir un sol on ne peut plus impeccable. C'est le modèle le plus performant de la gamme F25 aujourd'hui, voyons ce qu'il vaut.
Design : un aspirateur laveur compact
Si les concurrents proposent parfois des aspirateurs à la tête massive, Roborock ne fait pas dans ce domaine avec le F25 Ultra. Déjà, le F25 Ace faisait des merveilles avec sa tête de nettoyage compacte, alors restons sur une équipe qui gagne.
Abordons avant toute chose, les accessoires fournis avec le pack dans ce Roborock F25 Ultra. On y retrouve :
- Le module de lavage avec le moteur, la batterie et les bacs à eau
- Le manche à fixer
- Une solution de nettoyage
- La station de charge et de séchage
- Une petite brosse de nettoyage
- Un filtre de rechange
Ce pack assez complet, comprend également le rouleau de lavage, non monté sur l'appareil lors du premier déballage.
Sur le manche, se trouvent les boutons traditionnels, permettant de démarrer l'aspirateur, ainsi que de changer le mode ou de lancer le nettoyage automatique, une fois l'appareil sur sa base.
Le bac de collecte des eaux usées se situe sur l'avant, avec une petite manette argentée à tirer et un bouton poussoir pour le libérer de l'aspirateur et le vider. Quant au bac à eau propre, ce dernier est logé au niveau de la partie basse de l'appareil, à côté du bac à solution de nettoyage.
Au-dessus du moteur, se trouve un écran de contrôle, un écran couleur évidemment, permettant de sélectionner le mode d'utilisation souhaité. Il affiche également le niveau de charge de la batterie.
Niveau ergonomie, l'aspirateur ne pèse qu'environ 5 kilos, mais le poids n'est pas un problème. Ce dernier a des roues motorisées qui dirigent l'aspirateur vers l'avant comme vers l'arrière, pour vous faciliter sa prise en main.
Roborock va encore plus loin et transforme son aspirateur balai en appareil hybride. Un dessous de meuble difficilement accessible à nettoyer ? Pas de problème, grâce à l'application et aux roues motorisées, le F25 Ultra se transforme en aspirateur robot (piloté par vos soins) pour effectuer ce travail. La roulette présente au dos de l'appareil permet de le maintenir.
Un lavage impeccable à la vapeur
Le Roborock F25 Ultra permet de laver votre sol avec de l'eau chaude, voire de la vapeur d'eau.
L'appareil propose un mode "eau chaude" qui lave le sol avec une eau chauffée à 86°C, ainsi qu'un mode vapeur, permettant de décrocher la moindre trace, grâce à de la vapeur à 150°C. Niveau efficacité, c'est assez semblable à des concurrents comme le Dreame H15 Pro Heat ou le Tineco S7 Steam.
En revanche, une mise en garde s'impose, nettoyer le sol à une très haute température le réchauffe forcément, attention aux patounes de vos compagnons à quatre pattes, ils pourraient se brûler en marchant sur le sol tout juste lavé. Nous recommandons d'attendre 5 à 10 minutes avant de leur permettre de gambader à nouveau.
Autonomie du Roborock F25 Ultra
Forcément, qui dit lavage à l'eau chaude, dit consommation de batterie assez importante. Cependant, vous pouvez laisser l'appareil sur sa base pour qu'il chauffe son eau en utilisant le courant du secteur, et pas la batterie de l'appareil.
Roborock promet jusqu'à 60 minutes d'autonomie en mode automatique. Certes, mais on a plutôt tendance à utiliser le mode "eau chaude" voire "vapeur" pour exploiter les pleines fonctionnalités de l'appareil.
On peut alors tabler sur une autonomie de 30 à 43 minutes selon le mode utilisé, ce qui n'est pas énorme, mais on rappelle que les performances ne sont pas celles d'un aspirateur balai serpillère classique.
Enfin, pour terminer sur l'autonomie, Roborock annonce que son aspirateur pourrait nettoyer jusqu'à 500 m² avec une seule charge … Si vous arrivez à faire 90 m², c'est déjà très bien !
Un entretien simple mais rigoureux
L'entretien d'un aspirateur balai serpillère est assez simple. Il suffit de remettre de l'eau dans le réservoir de 1 litre, de la solution de nettoyage de temps en temps, si vous souhaitez en utiliser, mais ce n'est pas tout.
Le vidage du bac de collecte des eaux usées est essentiel après chaque session d'utilisation. Si vous passez une heure à nettoyer votre domicile, il faut impérativement vider ce bac, sous peine d'odeurs d'eau stagnante et sale, assez nauséabonde.
Vous pouvez vider ce bac dans vos sanitaires et le rincer à l'eau claire après chaque utilisation de l'appareil, ce qui vous évitera les remontées d'odeurs peu agréables.
Roborock F25 Ultra : l'avis de Clubic
Le Roborock F25 Ultra est le sommet de la gamme F25 du constructeur chinois. Avec des performances de lavage du sol remarquables, il est l'allié efficace pour tout nettoyer de fond en comble. Le mode vapeur n'est pas un gadget, mais facilite grandement le nettoyage des sols pour vous débarraser des taches tenaces.
En plus de ça, Roborock propose un système de roues motorisées, classique certes, mais qui rendent l'appareil pilotable via l'application, ce qui est pratique dans certains cas. L'application, par ailleurs, est super simple d'utilisation.
Attention toutefois à l'autonomie qui peut se révéler un peu juste quand vous exploitez toutes les performances de l'appareil. Ce compromis est inévitable pour un appareil aussi performant, mais il pourra frustrer ceux qui souhaitent un nettoyage en profondeur prolongé. Malgré cela, le Roborock F25 Ultra reste une valeur sûre pour ceux qui recherchent un aspirateur laveur puissant, connecté et facile à vivre au quotidien.
Fiche technique Roborock F25 Ultra
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|22000
|Capacité du réservoir
|1l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|60mn
|Type de sol
|Carrelage, Parquet, Béton ciré
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Mode Turbo
|Oui
|Surface couverte
|500m²
|Hauteur
|1,156mm
|Largeur
|316mm
|Profondeur
|353mm