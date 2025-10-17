Abordons avant toute chose, les accessoires fournis avec le pack dans ce Roborock F25 Ultra. On y retrouve :

Le module de lavage avec le moteur, la batterie et les bacs à eau

Le manche à fixer

Une solution de nettoyage

La station de charge et de séchage

Une petite brosse de nettoyage

Un filtre de rechange

Ce pack assez complet, comprend également le rouleau de lavage, non monté sur l'appareil lors du premier déballage.