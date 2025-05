Doté d’un système de nettoyage 3-en-1 particulièrement bien pensé, le Tineco Floor One S7 Steam combine aspiration, lavage et vapeur pour un entretien complet des sols durs. Sa technologie exclusive iLoop™ Smart Sensor ajuste automatiquement la puissance d’aspiration et l’intensité de la vapeur en fonction du niveau de saleté détecté afin d’optimiser un peu l’autonomie. À ce titre, l’écran LED offre une interface intuitive qui informe en temps réel sur l’état de la batterie et les besoins d’entretien.

Silencieux, stable et agréable à manier malgré son poids, le S7 Steam est conçu pour assurer le nettoyage des bords quel que soit le côté ; du velour pour passer le long des plinthes et dans les coins ! Ce qu’on adore surtout, c’est la fonction d’auto-nettoyage avancée, qui rince la brosse et les conduits à haute température avant d'y envoyer de l'air chaud, évitant ainsi les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries.

En contrepartie, son autonomie limitée en mode vapeur (20 minutes environ) et son prix premium peuvent freiner les utilisateurs qui recherchent un appareil pour de grandes surfaces ou un budget plus contenu.