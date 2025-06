On évite les sprays miracles en premier recours et on sort d’abord l’artillerie lourde : injecteur-extracteur obligatoire. Que ce soit avec le BISSELL SpotClean Pro ou le Kärcher SE 4002, on commence par un bon nettoyage à l’eau tiède + détergent textile pour déloger les poils, saletés et résidus gras. Une fois les tissus bien rincés et secs, on peut appliquer un désodorisant ou saupoudrer un peu de bicarbonate (à aspirer un peu plus tard) pour neutraliser les odeurs persistantes.