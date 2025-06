Pour ce guide, nous avons analysé les aspirateurs les plus pertinents pour lutter contre les acariens et les allergènes domestiques dans des contextes variés : appartement avec moquette, maison avec literie sensible, présence d’enfants ou de personnes allergiques, etc. Nous avons comparé les modèles selon des critères déterminants pour les foyers soucieux de préserver la qualité de l’air et de leur santé respiratoire :

Efficacité anti-acariens : capacité à capturer ou éliminer les acariens, leurs déjections et les allergènes associés (squames, poussières fines) ;

Filtration : présence de filtres HEPA H13 ou équivalents, ou de systèmes de filtration à eau empêchant la remise en circulation des allergènes dans l’air ;

Action thermique ou stérilisante : usage de vapeur chaude (>120 °C), UV ou ultrasons pour neutraliser les acariens ;

Accessoires spécifiques : mini-brosses motorisées, embouts pour matelas, brosses textiles ou suceurs plats pour un nettoyage précis des zones à risque (literie, canapés, rideaux) ;

Autonomie ou rayon d’action : autonomie suffisante (pour les modèles sans fil) ou longueur de câble adaptée (pour les traîneaux) pour couvrir toute la maison ;

Facilité d’entretien : nettoyage des bacs, filtres ou réservoirs, présence d’un système auto-nettoyant, etc. ;

Maniabilité et ergonomie : poids, format, et facilité d’accès aux recoins, dessous de lit ou textiles verticaux.

Chaque modèle sélectionné ici correspond à un usage spécifique, qu’il s’agisse d’un traitement de fond de la literie, d’un nettoyage vapeur ciblé, ou d’un entretien des sols approfondis, avec ou sans tapis !