Avec une puissance d’aspiration élevée et une conception optimisée pour les foyers avec animaux, la BISSELL SpotClean Pet Pro est une solution semi-professionnelle largement reconnue pour l’entretien des canapés et tapis. Elle est équipée d’une brosse spécifique pour poils de chiens et de chats, mais également d’une buse anti-taches qui améliore l’efficacité sur les liquides et les taches incrustées.

Ses réservoirs séparés (2,8 L et 2,2 L) autorisent un nettoyage en profondeur sans interruption. Le flexible de 1,5 m et le câble de 6,5 m apportent une vraie flexibilité d’usage. Robuste, fiable et efficace, ce modèle est donc particulièrement recommandé pour les surfaces textiles soumises à un usage intensif.