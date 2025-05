Paradoxalement, plus les balais nettoyeurs font du bon boulot, plus ils sont exposés à la problématique des mauvaises odeurs. D’autant plus que ces appareils sont conçus pour être rangés dans votre lieu de vie, avec une station de charge proche de la cuisine ou du salon, et non stockés dans un placard, un garage ou même un petit cellier.

L’humidité stagnante et les résidus de saletés mal évacués, surtout si l’on néglige l’entretien de l’appareil, génèrent un environnement idéal pour le développement de bactéries et de moisissures, lesquelles finissent par imprégner tout l'appareil. Or quel intérêt de s’offrir un nettoyeur de luxe si c’est pour dépenser le temps gagné à entretenir une machine malodorante ?

Heureusement, il existe des solutions simples et efficaces pour éliminer et prévenir l’apparition de mauvaises odeurs sans avoir à y passer trop de temps et d’énergie. On vous donne toutes les astuces dans ce guide !