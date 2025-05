Adapter le nettoyage au type de tapis

C’est la problématique principale… En effet, tous les tapis ne réagissent pas de la même manière à l’humidité, à la friction ou à la puissance d’aspiration. Un nettoyage efficace dépend donc à la fois du type de tapis et des réglages (ou limites) de votre aspirateur laveur balai.

En premier lieu, les tapis à poils courts (type bouclé, velours ras, tapis synthétiques modernes) sont les plus faciles à entretenir avec un aspirateur laveur balai. Leur faible épaisseur permet une bonne aspiration des particules, sans que les brosses ne s’emmêlent dans les fibres.

Les tapis de type shaggy, quant à eux (fibres longues, denses et parfois irrégulières) sont déjà plus délicat à nettoyer. En effet, non seulement les particules sont beaucoup plus difficiles à aspirer avec un rouleau (plutôt qu’un tube suceur d’aspirateur à main), mais en plus, l’eau peut stagner dans les profondeurs du tapis, ce qui augmente les risques de moisissure et de mauvaises odeurs.

Enfin, les tapis anciens (persans, orientaux), en laine, en soie, ou en matières végétales comme le jute ou le sisal, sont très sensibles à l’eau et à l’abrasion. Le moindre excès d’humidité peut fortement abîmer les fibres, voire provoquer une décoloration irréversible. En conséquence, n’utilisez jamais la fonction lavage (même avec très peu d’eau) sur ces tapis et évitez les brosses rotatives, même sèches, qui peuvent tirer sur les fibres. En cas de tache, une intervention localisée manuelle sera hautement préférable.