Pourquoi un bon dosage est important ?

En maîtrisant le dosage, vous évitez non seulement les mauvaises surprises — sols collants, traces ou résidus de mousse — mais vous contribuez aussi activement à la longévité de votre appareil. Ce qui, soyons honnêtes, est tout sauf négligeable vu l’investissement que cela représente.

Les bons réflexes ? Toujours se fier aux recommandations du fabricant, adapter la quantité de produit selon le type de sol et l’état de saleté, et surtout, ne pas céder à la tentation du "un peu plus, ça fera pas de mal". Car même dans le doute, un sous dosage reste préférable sur le long terme. En plus, c’est économique !