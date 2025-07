Si votre aspirateur Dyson s’éteint tout seul, adoptez une approche méthodique. Vérifiez d'abord l'état de la batterie en mesurant son autonomie réelle. Assurez-vous ensuite que le filtre est propre et parfaitement sec pour éviter toute surchauffe du moteur. Enfin, inspectez soigneusement les conduits et la brosse pour éliminer les éventuels blocages. Ces vérifications simples, rapides et peu coûteuses résolvent la grande majorité des pannes. Et si les arrêts intempestifs persistent malgré vos efforts, n'hésitez pas à solliciter le service Dyson, en particulier si votre appareil est encore sous garantie !