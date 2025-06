Bien sûr, un intérieur propre, c’est d’abord une question d’hygiène. Comme toutes les surfaces textiles ou cuir, les sièges retiennent un grand nombre de particules, de microbes et d’allergènes. Même avec un filtre habitacle en bon état (qui assure la purification de l’air) les impuretés s’incrustent directement dans les textiles par contact avec les mains, les cheveux, les vêtements, les aliments transportés, la fumée, l’humidité corporelle… L’on sait combien les maladies circulent davantage dans les espaces petits et clos… Alors s'asseoir régulièrement sur une banquette jamais propre, bonjour les dégâts !

Le deuxième point à soulever est plutôt d’ordre esthétique. Déjà pour soi-même : l’on a tendance à sous-estimer l’impact psychologique de la pollution visuelle. Prendre la route tous les jours dans une poubelle, coincé dans les bouchons ou pris dans le tumulte du périphérique, c’est le meilleur moyen pour commencer à déprimer. La dimension sociale n’est pas non plus à négliger : la voiture, c’est un peu une extension de chez soi, laquelle fera toujours meilleure impression auprès de vos collègues, de votre date, de vos covoitureurs, etc. sans la vieille tache de cappuccino ou les miettes de croissants tout gras (c’était la minute “coach de vie”).

Enfin, il y a la valeur de revente. Un véhicule propre, bien entretenu (et qui sent bon !), se vend plus vite et plus cher. C’est aussi simple que ça.