On connaît tous les classiques : vinaigre blanc, nettoyeur vapeur, mousse nettoyante "spécial textile". Et on connaît aussi leurs limites : soit ça détrempe tout, soit ça mousse pour rien, soit ça laisse les taches là où elles étaient, avec une petite odeur en bonus. Avec une bonne vieille shampouineuse, rien de tout ça ! On table sur la pulvérisation de détergent suivi de l'aspiration de l’humidité : le combo gagnant pour un nettoyage en profondeur, plus rapide, plus ciblé… et franchement plus hygiénique !

Que vous cherchiez à enlever une tache de "transpiration", neutraliser une odeur de chien mouillé ou juste offrir une seconde jeunesse à votre literie, ce guide vous montre comment nettoyer un matelas à la shampouineuse de manière simple, sans bêtises ni risques pour votre mousse à mémoire de forme. L’article est illustré avec le BISSELL SpotClean ProHeat, une vraie référence dans la catégorie. Mais que vous ayez un Vacmaster SCA0801, un Shark StainStriker ou même un petit HAUSHOF, les conseils qui suivent devraient faire le job.