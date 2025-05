Vous utilisez régulièrement un aspirateur laveur et vous trouvez parfois des traces et des auréoles sur vos sols après votre ménage, mais vous ne savez pas d'où vient le problème ? Pas de panique, on vous aide à le résoudre !

Cette situation est frustrante, mais elle est souvent due à des réglages inadaptés, un entretien insuffisant de votre appareil, un mauvais produit ou une mauvaise utilisation. Ce tuto vous guide pour comprendre les causes de ces marques et vous propose des solutions simples et efficaces pour les éviter !