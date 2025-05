ll peut sembler économique et pratique d’utiliser un nettoyant multi-usages ou un produit ménager classique dans un aspirateur laveur, mais cela peut représenter un risque pour votre appareil. À moins qu’un produit soit explicitement indiqué comme compatible avec votre aspirateur laveur, il est fortement déconseillé de l’utiliser.

Certains produits génériques peuvent créer une mousse excessive, obstruer les conduits, encrasser les buses ou encore laisser des résidus collants sur vos sols. À long terme, cela peut entraîner une usure prématurée de l’appareil, voire une panne irréversible.

Autre point crucial : l’utilisation d’un détergent non autorisé peut annuler la garantie constructeur. Certains produits doivent être évités absolument, comme l’eau de Javel, les nettoyants huileux, et même le vinaigre blanc, souvent cité dans les astuces maison, mais non recommandé pour ce type d’équipement. Leur utilisation peut causer des dommages irréversibles aux composants internes de votre aspirateur laveur.

Pour assurer la durabilité de votre appareil et un nettoyage efficace, privilégiez toujours un détergent spécialement formulé pour aspirateurs laveurs ou validé par le fabricant.