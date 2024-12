Pour extraire le H14 Pro de son carton, il faut s'armer d'un peu de patience, mais surtout de ses biceps, puisque l'appareil en lui-même pèse déjà plus de 5 kilos, sans compter la base de charge (conséquente) et les petits accessoires livrés avec. Néanmoins, une fois tous les éléments délivrés de leur impressionnant carton, cela ne prend que quelques secondes pour les assembler entre eux : fixer la tête d'aspiration au corps de l'appareil, installer le manche, brancher le câble de recharge (qui est directement lié à la base), et en un claquement de doigts, le tour est joué, le H14 Pro est prêt à travailler !

Du côté des accessoires, c'est simple, on retrouve une seconde brosse lavante, une bouteille de détergent, un second filtre HEPA et une brossette pour parfaire l'entretien du collecteur. On se concentre sur l'essentiel, et c'est très bien comme ça !