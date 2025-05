À la fin du nettoyage, le Beatbot Aquasense 2 Ultra ne se pose pas contre un bord de la piscine comme ses concurrents : ses concepteurs ont eu l’idée géniale de faire remonter le robot à la surface et de le vider un peu de son eau pour qu’il flotte sagement à la fin de son nettoyage. Ça permet d’avoir un peu moins de travail pour le sortir de l’eau, et surtout un robot un peu plus léger à soulever puisqu’il est déjà partiellement vidé. Cerise sur le gâteau : puisque le robot est en surface, il a accès au wifi de votre domicile, et peut donc vous envoyer une notification pour signaler que le nettoyage est terminé. Il en profite en plus pour afficher la température de l’eau de baignade, ce qui est un plus appréciable si vous ne possédez pas de thermomètre connecté. C’est donc la première fois qu’une application de robot piscine a un peu d’intérêt. Encore une première pour ce Beatbot !

Le nettoyage des filtres est assez facile : le panier se compose de deux filtres superposés, l’un d’une finesse standard (150 microns), et l’autre micrométrique, il faut les séparer et les passer au jet, les impuretés partent assez facilement, mais on rêve toujours d’un panier à fond amovible pour faciliter cette opération.