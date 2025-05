Une fois la carte créée, activez l'option SmartPlan et lancez le robot aspirateur avec le bouton central, l'intelligence artificielle se chargera du reste pour optimiser au mieux le nettoyage. C'est le réglage par défaut de l'appareil, et aussi le plus pratique pour un lavage des sols sans prise de tête au quotidien. Pour les autres, vous pouvez utiliser les différents réglages en page d'accueil pour ajuster la puissance d'aspiration, le niveau d'eau envoyé et le nombre de passages dans chaque pièce ou zone. La gestion de la carte est aussi immédiatement disponible depuis les options présentes autour de la carte.

Les autres options sont regroupées dans un menu dédié avec, dans le désordre, le menu de programmation, les différentes options de reconnaissance des objets ou encore les paramètres de la station et les capacités d'entretien des serpillères, ainsi que du vidage du bac à poussières. C'est aussi dans ce menu que l'on pourra activer ou non l'assistant vocal « Hello Rocky ». De mes quelques essais, il marche plutôt bien et comprend les commandes vocales, même s'il peut se déclencher souvent par inadvertance lorsque l'on prononce un mot plutôt proche. C'est le cas de Siri ou Alexa, on ne lui en tiendra pas rigueur.