J'ai négligemment (bon, OK, volontairement) laissé un gant sur le sol, et le Saros Z70 n'a pas bronché, l'a ramassé et déposé dans la corbeille. À l'inverse, un masque, souvenir d'une époque que l'on espère révolue, a été copieusement ignoré lors du passage de l'appareil.

Plus drôle à l'image, mais qui aurait pu virer à la catastrophe : le robot aspirateur a souhaité récupérer le tapis sur lequel je pose la gamelle de mon chien. Heureusement, son écuelle remplie d'eau avait été déplacée, sait-on jamais, mais le Saros Z70 a failli se prendre un bain qui lui aurait été probablement fatal. Le robot a réagi rapidement en se mettant en position de sécurité et en bloquant la pince, le temps que j'intervienne pour retirer le tapis. Plus généralement, la marque reste prudente et le robot rappelle en permanence de conserver une distance de sécurité lorsque la pince se met en action. On n'est jamais à l'abri d'un accident, et personnellement, je n'aimerais pas me retrouver le doigt coincé dans ses crochets.