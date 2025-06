Le Roborock Saros 10 se positionne comme le modèle premium et le plus avancé développé par le constructeur cette année. Il dispose des toutes dernières innovations imaginées par les équipes de la marque pour améliorer toujours plus le nettoyage des sols durs, des tapis et des moquettes. Équipé d'une technologie avancée, cet aspirateur robot combine puissance d’aspiration, polyvalence et intelligence artificielle, pour s’adapter parfaitement à votre maison et à vos besoins. En bref, le Saros 10 est parmi ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le secteur de l'aspirateur robot, tant en matière de performances que d'autonomie ou encore d'intelligence artificielle.