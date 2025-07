Le Freo Z10 intègre les technologies clés développées par Narwal pour garantir un nettoyage autonome et régulier. Il ajuste automatiquement la pression de ses serpillières et la puissance d’aspiration selon le type de sol détecté, qu’il s’agisse de carrelage, de parquet ou de moquette. Cela permet, par exemple, de laver en profondeur une cuisine après un repas tout en adaptant son passage dans le salon sans mouiller un tapis. La puissance de 15 000 Pa reste tout à fait suffisante pour toutes les situations, du nettoyage rapide au lavage plus ciblé après une journée chargée en déchets et en poussières et les serpillères triangulaires permettent de laver dans les coins plus efficacement.

La cartographie intelligente et les capteurs de précision permettent au robot d’éviter les obstacles et de couvrir toutes les zones, même dans les pièces meublées.