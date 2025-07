Face à la diversité de l’offre pendant le Prime Day, beaucoup hésitent entre un aspirateur balai et un aspirateur robot. Le choix dépend avant tout de votre mode de vie et de vos habitudes de nettoyage. L’aspirateur balai reste idéal pour ceux qui veulent un nettoyage rapide et ciblé, avec une vraie flexibilité dans les mouvements. Il est parfait pour les petites séances quotidiennes ou les nettoyages ponctuels de zones précises (canapés, escaliers, plinthes…). Les modèles de Dyson ou Tineco, souvent dotés d’écrans intelligents et de capteurs de saleté, offrent une vraie valeur ajoutée dans cette catégorie.

En revanche, si vous cherchez une solution vraiment autonome, l’aspirateur robot peut devenir un allié de poids. Des marques comme Roborock ou Dreame proposent des modèles capables de cartographier votre intérieur, d’éviter les obstacles et même de passer la serpillière en plus de l’aspiration. Cela dit, un robot ne remplacera jamais totalement un aspirateur balai pour les recoins ou les surfaces en hauteur. L’idéal ? Profiter des bons plans du Prime Day pour combiner les deux appareils, chacun ayant ses forces. Un duo complémentaire pour un ménage sans effort et ultra efficace.