La station d’accueil OMNI du X9 Pro OMNI offre une gestion complète et automatisée de l’entretien du robot. Elle assure le lavage à l’eau chaude et le séchage à l’air chaud de la serpillière, le vidage automatique du bac à poussière, le remplissage du réservoir d’eau propre et la collecte des eaux usées. Avec une capacité de sac à poussière de 3 L et des réservoirs d’eau de 4 L (propre) et 2,2 L (usée), le robot peut fonctionner de manière autonome pendant plusieurs semaines, réduisant ainsi les interventions manuelles. Cette autonomie est idéale pour les foyers occupés ou les personnes souhaitant déléguer entièrement l’entretien des sols.