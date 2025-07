Dévoilé en mars 2025, le DEEBOT T50 OMNI s’impose comme l’un des aspirateurs robots les plus compétitifs de sa catégorie. Successeur direct du T30, il en reprend les atouts tout en montant en puissance, le tout sans faire grimper la facture. Pensé pour les foyers actifs, les propriétaires d’animaux ou tout simplement les utilisateurs en quête d’efficacité, ce modèle combine aspiration performante, lavage des sols, autonomie étendue et station d’entretien complète.

Derrière cette proposition ambitieuse, on retrouve Ecovacs, l’un des leaders du marché de l’aspirateur robot, connu pour ses innovations utiles et ses gammes accessibles. Avec le T50 OMNI, la marque entend démocratiser les fonctions premium dans un format compact et intelligent. Et à l’occasion du Prime Day Amazon, son prix chute de manière spectaculaire, passant de 799,99€ à 474€.