Le Dreame L40 Ultra se positionne comme l’un des aspirateurs robots les plus complets de sa catégorie. Capable d’aspirer et de laver simultanément grâce à une puissance d’aspiration impressionnante de 19 000 Pa, il s’adapte à tous les types de sols et contourne les obstacles avec une grande précision. Doté d’une station d’accueil intelligente qui gère la vidange, le lavage et le séchage des serpillières, ce modèle haut de gamme promet un entretien quasi sans effort au quotidien. Bonne nouvelle : il est actuellement en promotion à 579 € au lieu de 699 € sur Amazon. Une belle opportunité à saisir pour s’équiper d’un appareil aussi complet à prix réduit.