L'aspirateur robot dispose par ailleurs d’une puissance d’aspiration annoncée à 19 000 Pa, une très forte valeur pour un appareil milieu de gamme, grâce au moteur Vormax. Pour maximiser son efficacité sur les différents types de sols, Dreame l’a doté d’un conduit d’air Turbo Force et de deux brosses distinctes : une brosse principale en caoutchouc, capable de se relever pour passer sur les tapis, et une brosse TriCut 3.0 dotée d’un système anti-enchevêtrement. Ce double équipement permet de mieux capter les poussières fines et les débris plus volumineux, tout en limitant les blocages liés aux cheveux.

À cela s’ajoute une technologie de lavage bord à bord avec la serpillère latérale MopExtend, qui équipe plusieurs modèles premium chez Dreame depuis plusieurs mois. Ce dispositif permet au robot d’atteindre les angles et les zones proches des murs. Selon le constructeur, il peut même s’insérer sous les meubles jusqu’à quatre centimètres de hauteur grâce à une conception basse pour récupérer les poussières et les traces sous les meubles.