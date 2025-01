Le Dreame X50 Ultra Complete se veut plus pratique et plus autonome lors des déplacements dans la maison. Pour ce faire, la marque a revu son système ProLeap, qui permet désormais au robot aspirateur de franchir des seuils ou des petites marches jusqu’à 6 cm de hauteur. Les roues rétractables permettent ainsi de passer ces obstacles plus facilement et de se rendre dans toutes les pièces, même si ces dernières sont précédées d’une petite marche devant la porte.