Le Dreame X40 Ultra Complete est bien plus qu'un simple aspirateur robot, mais un compagnon pour assurer que vos sols restent propres et brillants en toutes circonstances. Vous n'avez plus besoin de sortir balai et serpillère, le robot s'occupe de tout pour récupérer les poussières et les poils, mais aussi pour retirer les vilaines taches collées au sol. Et tout cela en un seul passage, et avant un entretien tout aussi automatisé. Le Dreame X40 Ultra Complete est proposé à un prix de 899€, c'est 300€ de remise par rapport à son prix initial.

Le Dreame X40 Ultra Complete est un robot aspirateur-laveur qui s’adresse aux utilisateurs cherchant une solution performante et accessible pour entretenir leurs sols au quotidien. Doté d’une puissance d’aspiration élevée de 7000 Pa, il promet d’éliminer efficacement les poussières fines comme les débris plus lourds, que ce soit sur du parquet, du carrelage ou des tapis épais.