Le Roborock QV35S est l’un des modèles les plus complets de la marque, combinant une puissance d’aspiration impressionnante, un lavage vibrant et une navigation intelligente pour un nettoyage précis, sans effort. Conçu pour s’adapter à tous les intérieurs, il repère les tapis, évite les obstacles et cartographie les pièces avec efficacité dès le premier passage.

Actuellement en promotion à 489,99 € au lieu de 689,99 € sur Amazon, il affiche son meilleur prix observé lors du Prime Day, une belle occasion de s’équiper d’un appareil haut de gamme à moindre coût.