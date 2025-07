Ce niveau de performance est rare sur le marché. Il positionne cet aspirateur robot comme un appareil capable non seulement de maintenir une maison propre au quotidien, mais aussi de prendre en charge les nettoyages de fond, là où d’autres robots échouent souvent. Ajoutez à cela une gestion intelligente des surfaces, avec un ajustement automatique de la pression et de l’humidité, et vous obtenez un appareil autonome, précis, et surtout très efficace.