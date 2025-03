À l'approche des beaux jours, beaucoup d'entre nous se mettent en tête de redonner un grand coup de frais dans leur maison et leur jardin. Placards, tiroirs et autres surfaces vont subir un grand rangement et un nettoyage minutieux, après quelques semaines de laisser-aller durant l'hiver. Si vous êtes dans cette situation, Dreame peut vous aider à gagner du temps et à être plus efficace dans votre grand ménage de printemps.

Le constructeur, bien connu ici pour ses différents aspirateurs robot, propose aujourd'hui une panoplie d'appareils pour ramasser les poussières et nettoyer à l'eau claire toutes les surfaces de la maison. Aspirateurs robot bien sur, mais aussi aspirateurs laveurs et aspirateurs sans-fil se partagent le secteur du nettoyage. Dreame a également dans sa besace des robots tondeuse pour une coupe automatique de votre jardin, sans oublier un appareil de coiffure pour prendre soin de vous pendant que vos robots s'occupent à votre place du ménage.

Pour le printemps, Dreame vous propose des réductions exceptionnelles jusqu'à 300€ sur une sélection de produits. On vous les présente en détail.