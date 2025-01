Dans les années 70-90, le salon fait son show deux fois par an : l'hiver à Las Vegas et l'été à Chicago. Mais en 1998, exit Chicago ! Las Vegas devient LA capitale mondiale de l'innovation technologique chaque début d'année, juste après les fêtes et le passage au nouvel An. Et quel succès ! Le CES est passé d'un salon d'électronique grand public à un véritable carrefour des technologies du futur.