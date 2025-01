Côté fonctionnalités, on retrouve ici le suivi des pas et de la fréquence cardiaque, l'analyse avancée du sommeil, l'oxymètre de pouls, la variabilité de la fréquence cardiaque, sans oublier le suivi du sommeil, le paiement sans contact Garmin Pay… On retrouve également un GPS multi-bandes avec SatIQ, et la montre peut évidemment être appairée à un smartphone (iOS ou Android) pour afficher mails, SMS et autres alertes.