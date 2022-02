Instinct 2 : Garmin dévoile sa montre qui ne sera jamais à court de batterie

En matière de design, trois nouveaux coloris sont proposés pour la gamme Instinct 2 de Garmin : Citron, Rouge Flamme et Verre d’eau. De quoi apporter un peu de gaieté malgré un design relativement sobre et convenu.

Afin de compenser cela, la marque laisse le choix aux utilisateurs de concevoir leur propre version personnalisée de sa montre, offrant ainsi jusqu’à plus de 240 déclinaisons possibles, le tout via le programme Your Watch, Your Way qui sera accessible dès la fin du mois mars.