Garmin fēnix 7 : la nouvelle montre sport de Garmin bourrée de fonctionnalités haut de gamme

On note quand même l’arrivée de nouveaux modes : Stamina et Visual Race Predictor. Le premier vous indique si vous aurez assez d’endurance pour finir votre session de course actuelle. Le second permet de prédire vos performances en s’appuyant sur vos données corporelles. Bien entendu, les autres fonctions sorties au cours des années précédentes restent disponibles sur toutes les fēnix 7. On trouve en vrac le score de sommeil, le temps de récupération, la charge d’entrainement, le score Body Battery ou encore les programmes Garmin Coach. Il est difficile de faire plus complet !